لماذا أعيدت طفلة «قاتلة» إلى أسرتها دون عقاب؟

قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن الطفلة ذات الـ 11 عاما التي شنقت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، تم تسليمها لأهلها نظرًا لأنها دون السن القانوني للمحاسبة.وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قانون الطفل ينص على إعادة تأهيل هذه الطفلة ما دامت لم تُكمل 12 عامًا، لذلك تم تسليمها لأهلها رغم ارتكابها هذه الجريمة.وأكد "أستاذ القانون الجنائي" بجامعة عين شمس، أنه ما زال هناك قصور في المعاملة التشريعية في مصر، بالنسبة للأطفال حتى لا يضيع حق الأطفال هباءً منثورًا.