الاتحاد الأوروبي: لدينا خيارات عدة للرد على تركيا في شرق المتوسط

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمسكهم بمسار برلين كإطار لحل الأزمة في ليبيا.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم خلال اجتماع له لبحث العلاقات والأوربية التركية إن لديهم عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط.وشدد الاتحاد الأوروبي على أنهم مستعدون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التحركات التركية شرق المتوسط، وذلك وفق قناة العربية.وطالب الاتحاد الأوروبي تركيا باحترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن التوتر في علاقاتهم بتركيا بسبب تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا.