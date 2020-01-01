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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين: أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:38 م
كورورنا في الأرجنتين
كورورنا في الأرجنتين
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 100 ألف و166 شخصا.

وأكد تقريرٌ صادرٌ عن السلطات الصحية في الأرجنتين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 2657 إصابة جديدة بالفيروس و27 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

يذكر أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 1845 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي.

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