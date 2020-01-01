الأرجنتين: أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 100 ألف و166 شخصا.وأكد تقريرٌ صادرٌ عن السلطات الصحية في الأرجنتين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 2657 إصابة جديدة بالفيروس و27 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.يذكر أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 1845 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي.