الغرفة التجارية اليونانية تطالب بمقاطعة المنتجات التركية

طالب رئيس الغرفة التجارية والصناعية ورئيس اتحاد التجارة والاستثمار اليوناني يافسيليس كوركيديس، اليوم، رجال الأعمال في بلاده بوقف العلاقات التجارية مع تركيا، داعيا المستهلكين إلى مقاطعة منتجات أنقرة، لافتا إلى أن ذلك يأتي كرد فعل على تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحف «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد.ونقلا عن صحيفة «جمهورييت» التركية فإن كوركيديس أكد على ضرورة مقاطعة السوق اليونانية لمنتجات تركيا ومطالبة الحكومة أيضًا بفرض عقوبات عليها.يُذكر أن الحزب الشيوعي الروسي طالب أيضًا المواطنين بعدم الذهاب إلى تركيا ردًا على قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.وكان مجلس الدولة التركي قد أقر يوم الجمعة الماضي، تحويل متحد آيا صوفيا إلى مسجد، بمباركة من الرئيس التركي أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، رغم تحذيرات من المؤسسات والمنظمات الدولية والروحية حول العالم من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.