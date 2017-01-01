«فاو»: 132 مليونا سيعانون من الجوع بسبب كورونا

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» أن أكثر من 130 مليون شخص حول العالم سيعانون من الجوع المزمن بحلول نهاية العام الجاري 2020، نتيجة لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن 132 مليون شخص على الأقل حول العالم من المرجح أن يعانوا من الجوع بسبب انتشار فيروس كورونا.وقدّر التقرير أن حوالي 690 مليون شخص عانوا من الجوع عام 2019، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام السابق له.