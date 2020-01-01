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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تواجه ارتفاعًا في أعداد المهاجرين الوافدين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:35 م
المهاجرين في ايطاليا
المهاجرين في ايطاليا
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، الإثنين، أنّ البلاد تواجه زيادة في أعداد المهاجرين، بحيث زاد عدد الوافدين حتى الآن هذا العام بواقع ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وتشهد البلاد، التي تكافح من أجل التعافي من تبعات فيروس كورونا المستجدّ، الذي أودى بنحو 35 ألف شخص، وصول مئات المهاجرين إلى شواطئها يوميا.

وتؤكد روما أنها لا تستطيع التعاطي مع هذه الأعداد بدون مساعدة من دول أوروبية أخرى.

ويصل عدد أكبر من المهاجرين هذا العام من تونس، بحيث ترسو القوارب بدون مساعدة من خفر السواحل الإيطاليين أو المنظمات الخيرية.

ويصل معظم المهاجرين إلى جزيرتي لامبيدوزا وصقلية، بينما يصل آخرون إلى الأجزاء الجنوبية من البر الرئيسي.

ووصل أكثر من 1250 مهاجرا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسب أحدث بيانات الوزارة، فيما عقدت إيطاليا مؤتمرًا مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية حول الأزمة المستمرة.

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