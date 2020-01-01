علي جابر: «بكيت لما أصبح عليه وطني لبنان»

عبر الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير مجموعة mbc، عن حزنه الشديد من كثرة أعداد الانتحار بين الشباب في بيروت، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة خلال الوقت الحالي.وقال علي جابر في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "ابني كلمني اليوم من بيروت ليعلمني إنه انخرط بدورة تدريبية للعمل على الخط الساخن لمساعدة الاشخاص الذين تراودهم أفكار بالانتحار، قال إن الضغط على الفريق الحالي أصبح كبيرًا".وأصاف: "تملكني الحزن بعد مكالمته، من ناحية كنت فخورًا بنخوته ولكني بكيت لما أصبح عليه وطني.. لبنان ينتفض".