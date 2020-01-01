الاتحاد الأوروبي يدين تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، وذلك خلال جلسة لوزراء الخارجية، لمناقشة عدد من الملفات الملحة وفي مقدمتها تعديات أنقرة على سيادة دول المتوسط وتدخلاتها في الأزمة الليبية، نقلا عن موقع المعارضة التركية «تركيا الآن».من جانبه، اعتبر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم، أن على النظام التركي احترام قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، محذرا حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات اقتصادية على بلاده حال عدم التزامها بالاتفاقات الدولية.