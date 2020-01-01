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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربيني تواصل تصوير «30 مارس»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:32 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
حسن أمين
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تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير فيلمها السينمائي الجديد "30 مارس"، والتي تعود به إلى شاشة السينما بعد غياب عامين منذ أن قدمت فيلم "بني آدم" مع النجم يوسف الشريف.

وتصور دينا الشربيني، حاليا مشاهدها ضمن أحداث الفيلم، برفقة بطلي العمل الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان خالد الصاوي، بقيادة المخرج أحمد خالد موسى.

"30 مارس" يشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد ‏وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على ‏رزق وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف‎.‎

وفي سياق آخر تنتظر الفنانة دينا الشربيني، طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالسينمات، والذي يخوض بطولته النجم كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، محمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فكرة الزواج وحالات الطلاق، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

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