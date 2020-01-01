الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات على تركيا بسبب العدوان على ليبيا

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الاثنين، إن على النظام التركي احترام قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، محذرا حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات اقتصادية على بلاده حال عدم التزامها بالاتفاقات الدولية، وفقا لموقع «تركيا الآن».ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر المنقعد حاليًا عددًا من الملفات المهمة وعلى رأسها التعديات التركية على حقول الطاقة بالمتوسط وعدم احترامها لسيادة دول المنطقة، فضلا عن تدخلاتها في ليبيا بإرسال السلاح والمرتزقة.وأضاف بوريل خلال المؤتمر: «قررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط، وهناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط» مؤكدًا أن على تركيا احترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل.