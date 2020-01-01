لجنة كورونا بالسويس تتابع توزيع العلاج على المخالطين (صور)

واصلت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في السويس، الإشراف على توزيع العلاج والأدوية اللازمة على مخالطي الحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس.وبناء علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تقوم اللجنة الدائمة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بالمرور يوميا علي المستشفيات لمتابعة توفير العلاج وكافة المستلزمات وأدوات الوقاية بالمستشفيات العامة ومتابعة توزيع العلاج المنزلي لحالات المخالطين.و ترأس اللجنة العميد ايهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين، والعميد محمود طلحة، ممثلا عن نائب مدير الأمن، والضبع ناشد، مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة، وياسر البعيري، مدير الإعلام بالمحافظة، والدكتورة وفاء عبد الحليم، مدير الإدارة الصحية بحي الأربعين، وممثلا للأمن الوطني، وفريق من إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، لمتابعة توزيع وتسليم شنطة العلاج ووسائل الوقاية لحالات العلاج المنزلي لعدد من المخالطين بنطاق حي الأربعين، وفيصل، والسويس طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.