علماء فلك يرصدون توهجا فائقا في النجم «AD Leonis»

رصد علماء الفلك في اليابان توهجا فائقا في النجم «AD Leonis» لم يرصد مثله من قبل.وبحسب مجلة «فوربس» يعد النجم AD Leonis أكبر بعشرين مرة من الشمس ويقع على بعد 16 سنة ضوئية من الأرض.واعتبر علماء الفلك أن التوهج إشارة إنذار لكوكب الأرض.وأشار العلماء إلى أن التوهج الكوني هو عبارة عن إطلاق مفاجئ لطاقة نشطة على نجم بجانب مجموعة البقع الشمسية، يرافقه أحيانا قذف كتلة تاجية وعواصف مغناطيسية شديدة.التوهج الفائق الذي تم رصده، ناتج عن انفجارات أقوى بـ10 آلاف مرة من التي تحدث في الشمس.ويخشى علماء الفلك أن تشكل العاصفة المغناطيسية الناتجة عن التوهج الفائق، خطورة كبيرة على الأرض.