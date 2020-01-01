إجماع الكتل البرلمانية في تونس على سحب الثقة من «الغنوشي»

قال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب في تونس، إن هناك إجماعا من الكتل البرلمانية لسحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي، مؤكدًا أنهم عازمون على مواصلة إجراءات سحب الثقة من الغنوشي.وأضاف "المغزاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنهم يتحركون وفقا للمسار القانوني لسحب الثقة من "الغنوشي".ودعت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، عبير موسى، مساء أمس الأحد، أعضاء باقي الكتل البرلمانية إلى تنفيذ وعدهم بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، المقرر اليوم الإثنين.يذكر أن 4 كتل برلمانية كانت قد أعلنت أمس عن اتفاقها على الشروع في تنفيذ إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان.