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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تجدد التزامها بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:17 م
جيمس كلفرلي
جيمس كلفرلي
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جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كلفرلي، التزام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعافي من آثار فيروس كورونا في الأردن.

وقال كلفرلي - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» اليوم، إن زيارتي الافتراضية الأولى إلى الأدرن هي جزء من برنامج بريطانيا على الصعيد العالمي لمعالجة الآثار المترتبة على أزمة انتشار فيروس (كورونا).

كما اطلع كلفرلي خلال الزيارة على الدور الذي تتطلّع به المساعدات البريطانية في دعم المتأثرين من جراء الأزمة، مؤكدًا أنه من الممكن مع تطور التقنية مواصلة عقد شراكات عالمية قوية في الأردن.

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