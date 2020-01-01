محافظ بورسعيد الأسبق يجري الفحوصات الطبية للتقدم لانتخابات «الشيوخ»

أجرى اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق، اليوم الاثنين، الفحوصات الطبية المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن، ومن المتوقع أن يتقدم قنديل بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات خلال الأيام القادمة.وكانت قد شهدت محكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، تقدم 4 مرشحين محتملين بأوراقهم في الساعات الأولى من اليوم الثاني لفتح باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، ليرتفع إجمالي المتقدمين حتى الآن إلى 5 مرشحين.وشدد رئيس المحكمة على عدم السماح بتواجد أي فرد دون ارتداء "الكمامة" الطبية، كما جرى وضع علامات التباعد على الأرض والمقاعد، فضلا عن عمليات التطهير والتعقيم المستمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد أصدرت القرار رقم 37 لسنة 2020 الخاص بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.