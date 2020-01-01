النيابة: لا شبهة جنائية في انتحار طفل بالمطرية

كشفت تحقيقات نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام حول العثور على جثة طفل أقدم على الانتحار أثناء تقليد تحدي على تطبيق "التيك توك" أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.وخلال التحقيقات قالت والدة الطفل أن نجلها اعتاد على ممارسة الألعاب على الهاتف المحمول ولكن خلال الفترة الأخيرة بدأت تظهر عليه ملامح الانعزال حتى قام بالانتحار شنقا داخل الشقة.وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله.وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م. ع" طفل في بداية العقد الثاني من عمره، مدلي من سقف الغرفة محل إقامته، وبسؤال أسرته أقرت بقيامه بالانتحار شنقًا بسبب تقليده تحدي الشنق الموجود على تطبيق "التيك توك".