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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كتاب أثرى قديم خاص بالدين المسيحى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:35 م
جمارك دمياط
جمارك دمياط
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة على سلامة مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثرى قديم بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط ومباحث ميناء دمياط بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم HLBU2258302 بيان جمركي رقم 9878 لسنة 2020 باسم شركة ب. س. للاستيراد والتصدير ومشمولها عبارة عن موبيليات وخلافه مصدرة إلى النمسا.

وتم تشكيل لجنة جمركية، وتبين وجود كتاب خاص بالدين المسيحي تظهر عليها علامات القدم.

وتم العرض على الوحدة الأثرية بميناء دمياط التى أفادت بأن الكتاب قديم ومكتوب بخط اليد باللونين الأسود والأحمر ويقدر طوله بحوالي 22 ونصف سم تقريبا وعرضه حوالي 25 سم وسمكة 4 سم ونصف ويحتوي الكتاب على 207 ورقات منها 206 ورقات متن بالإضافة لورقة واحدة بمفردها فارغة في نهاية الكتاب وغلافه من الجلد الأحمر الداكن، وترى اللجنة عرضه على لجنة آثار عليا متخصصة للوقوف على قيمته الفنية والأثرية والتاريخية.

وبالعرض على اللجنة المتخصصة أقرت بأن الكتاب عبارة عن مخطوطة أثرية قديمة ترجع لعام 1577 بتقويم الشهداء، وكتب فى دبى الأنبا أنطونيوس غرب البحر الأحمر، ونفذ على ورق الكاغد باللونين الأحمر والأسود بأسلوب الخط العربى المخفف والمنقوط باللغتين العربية والقبطية على مستوى السكر وله بعض الزخارف الفنية القبطية وتم ترميمه فى عهد لاحق لوقت الصياغة، ويعد المخطوط أول كتابات الراهب دوس الذى نفذ الكتاب كما هو مدون بالصفحة الأولى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة، تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات  التهرب الجمركي.

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