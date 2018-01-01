«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

ويقوم المشروع على إذكاء روح المنافسة بين 4 فئات من المجتمع:





أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه فى ضوء التواصل والتنسيق مع كافة الجهات هدفا لتسويق إصدارات الناشرين، فقد ورد كتاب من رئيس اتحاد الناشرين العرب بشأن قيامه بالتعاون المشترك مع مؤسسة البحث العلمى بدبى بخصوص "المشروع الوطنى للقراءة" الذى أطلقته مؤسسة البحث العلمى بفرعها الإقليمى بمصر، حيث تهدف المؤسسة إلى الاستثمار فى تنمية الأجيال العربية وتطويرها عبر البرامج التربوية الإبداعية، ومنها تشجيع وتحفيز أفراد المجتمع العربى على القراءة باعتبارها أهم أدوات تحصيل المعرفة لتقدم وازدهار عالمنا العربى، وأيضا دعم وتطوير صناعة النشر من خلال التعاون مع الناشرين فى اقتناء ما يصدر عنهم من كتب فى كافة التخصصات.وقد خصت مؤسسة البحث العلمى بإطلاق مشروعها "المشروع الوطني للقراءة" بداية من جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع عدد من الوزارات المختصة، إيمانا من مؤسسة البحث العلمى، بأن مصر قادت وتقود حركة التقدم فى الوطن العربى وللروابط والعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، لذا كان بداية انطلاق المشروع من مصر ليعمم بعد ذلك فى البلدان العربية.ويهدف المشروع الوطني للقراءة إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى أفراد المجتمع وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية المنتجة للمعرفة، مع تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء من خلال ذلك بالشراكة مع الناشرين في الابتكار والإنتاج المتميز لإصداراتهم.• طلاب المدارس والمعاهد من الصف الأول الإبتدائى حتى الثالث الثانوى بما يسمى التنافس المعرفي.• طلاب الجامعات بما يسمى المدونة الماسية.• معلمو الطلبة من الصف الأول الإبتدائى حتى الثالث الثانوى بما يسمى المعلم المثقف.• مؤسسات المجتمع الأكثر دعما للمشروع بما يسمى المؤسسة التنويرية.وهذه الفئات الأربع يقوم أفرادها بالقراءة الواعية لعدد 30 كتابا، وتلخيصها للتنافس فيما بينها للحصول على الجوائز المحددة لكل فئة بمبلغ 5 ملايين جنيه مصرى.وستقوم مؤسسة البحث العلمي بتزويد مكتبات المدارس والجامعات والمكتبات العامة والمراكز الثقافية بالكتب التى تختارها لجان المؤسسة من إصدارات الناشرين لتكون فى متناول المتنافسين فى المشروع، وتوفر لهم الكتب فى التخصصات كافة.وبالفعل بدأ المشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية للانطلاق، حيث تم فتح مقر للمشروع بالقاهرة والآخر بالإسكندرية، واختيار لجنة خاصة لفحص كتب الناشرين المصريين واستلام القوائم بكل الكتب التى صدرت عنهم فى كل التخصصات عن الأعوام 2018 – 2019 – 2020.وطالب اتحاد الناشرين من دور النشر المصرية، في بيان له: نأمل التكرم بسرعة موافاتنا بقوائم الكتب الخاصة بكم عن أعوام 2018 – 2019 – 2020 فى موعد غايته أسبوع من تاريخه وذلك على البريد الإلكترونى للاتحاد، مع ضرورة أن تشتمل القائمة على ما يلي (عنوان الكتاب – اسم المؤلف – سنة النشر – عدد الصفحات – الفئة العمرية – التصنيف الموضوعى لكل كتاب) وهذه اشتراطات هامة يجب تضمينها بالقائمة.وسيتم إرسال هذه القوائم مجمعة من خلال الاتحاد إلى مؤسسة البحث العلمى لعرضها على اللجان المختصة بالمؤسسة، وستقوم تلك اللجان بالتواصل المباشر مع كل ناشر لإرسال النماذج الخاصة به والتنسيق المباشر أيضا فيما يتعلق بأى تفاصيل أخرى تحتاجها اللجنة، وسيتم ذلك على مراحل حرصا على عدم تكدس نماذج الكتب لدى اللجنة أو التأخر فى الشراء من الناشرين؛ علما بأن أولوية الشراء ستكون لأعضاء اتحاد الناشرين العرب.