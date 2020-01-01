ضبط 584 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الإثنين، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 584حكمًا قضائيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي: قضية جنايات، و130 حكم حبس جزئي، و43 حكما بالحبس مستأنف، بالإضافة إلى 316 أحكام غرامات، و94 أحكام المخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.