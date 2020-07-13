وزيرة الثقافة تتواصل مع أسرة الشاعر محمد الشهاوي لمتابعة حالته الصحية

تواصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مع أسرة الشاعر محمد محمد الشهاوي، للإطمئنان عليه، ومتابعة حالته الصحية التي تدهورت خلال الفترة الماضية.وعرضت الوزيرة على الأسرة نقل الشاعرة إلى إحدى المستشفيات، لكن الأسرة رفضت، خاصة أن حالته لا تسمح بذلك، مؤكده على استمرارها في متابعتهم حال حدوث أي تطور للحالة.جاء ذلك عقب ما نشرته "الدستور"، بتدهورت الحالة الصحية للشاعر الكبير محمد الشهاوي، الذي كرمته كفرالشيخ بميدان يحمل اسمه، حيث يحتاج إلى نقله للعلاج فى معهد ناصر.وكان قد طالب الأدباء الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واتحاد الكتّاب، بالتدخل لإنقاذ الشاعر الذى رفع اسم الشعر المصرى على منصات دولية، خاصة بعد إصابته باكتئاب وقد توقف عن الطعام ويعيش حاليًا على المحاليل.«الشهاوى»، الذي عرفه المبدعون راهبًا يحب بيته فى عزبة «عين الحياة» بمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، مثّل مصر فى أكثر من مؤتمر عربى وأوروبى، ونشرت أشعاره فى العديد من المجلات والصحف المصرية والعربية، وتُرجِمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبوسنية.