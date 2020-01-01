المعارضة التركية تنتقد صفقة بيع أراضي اسطنبول لـ «موزة»

وجهت المعارضة التركية، اليوم الاثنين، انتقادات حادة للسلطات التركية بسبب موافقتها على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة، المخطط إنشائها حول قناة إسطنبول، لتصبح بذلك الأرض التي اشترتها والدة أمير قطر الشيخة موزة بنت مسند، في منطقة بقالي والبالغ مساحتها 44 فدانًا منطقة سياحية وتجارية.من جانبه رفض رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، تخصيص أراض لوالدة أمير قطر، تبلغ مساحتها 44 فدانًا حول قناة إسطنبول.وقال أكرم إمام أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: «سأذهب إلى وزارة البيئة غدًا في العاشرة صباحًا، لا فرق لدينا إن كانوا قطريين أو من أي بلد أخرى، سأقدم اعتراضي على هذا القرار، فأيًا كان من سينفذ هذا الاستثمار، فقد تم إعداد تلك الخطط من أجل فئة معينة من الناس، هذا القرار يعني مذبحة لإسطنبول، فهذا يعادل ملايين الخيانات في حق إسطنبول».وأضاف إمام أوغلو: «هناك على جدول أعمال الشعب في تركيا مشاكل كالبطالة والاقتصاد، ويمكننا إضافة الزلازل أيضًا. لديهم أسباب للتعجل في تنفيذ قناة إسطنبول، فهذا لصالح مجموعة محددة من الأشخاص (القطريين)، وأنا أتابع هذه المسألة بشكل دقيق. لن نسمح أبدًا بخيانة شعب إسطنبول على أسس قانونية».وعلق النائب بحزب الشعب الجمهوري، أوغوز كان صاليجي، على هذا القرار، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: «إذا كنت مواطنًا تركيًا فإنك ستكافح وتختنق بسبب الوضع الاقتصادي. أما إذا كنت شخصًا مواليا للنظام فستحصل على مناقصات وتصبح غنيًا. إما إن كنت أم لأمير قطر فيمكنك الحصول على أراضي تركيا بتوقيع واحد».وعلق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أورهان صاريبال، قائلًا: «هذا جشع الربح السريع والسهل الذي لا نهاية له. وولع غير محدود للنهب. واأسفاه عليكم»