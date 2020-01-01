رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تنتقد صفقة بيع أراضي اسطنبول لـ «موزة»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:23 م
الشيخة موزة
الشيخة موزة
آية حسني
طباعة
وجهت المعارضة التركية، اليوم الاثنين، انتقادات حادة للسلطات التركية بسبب موافقتها على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة، المخطط إنشائها حول قناة إسطنبول، لتصبح بذلك الأرض التي اشترتها والدة أمير قطر الشيخة موزة بنت مسند، في منطقة بقالي والبالغ مساحتها 44 فدانًا منطقة سياحية وتجارية.

من جانبه رفض رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، تخصيص أراض لوالدة أمير قطر، تبلغ مساحتها 44 فدانًا حول قناة إسطنبول.

وقال أكرم إمام أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: «سأذهب إلى وزارة البيئة غدًا في العاشرة صباحًا، لا فرق لدينا إن كانوا قطريين أو من أي بلد أخرى، سأقدم اعتراضي على هذا القرار، فأيًا كان من سينفذ هذا الاستثمار، فقد تم إعداد تلك الخطط من أجل فئة معينة من الناس، هذا القرار يعني مذبحة لإسطنبول، فهذا يعادل ملايين الخيانات في حق إسطنبول».

وأضاف إمام أوغلو: «هناك على جدول أعمال الشعب في تركيا مشاكل كالبطالة والاقتصاد، ويمكننا إضافة الزلازل أيضًا. لديهم أسباب للتعجل في تنفيذ قناة إسطنبول، فهذا لصالح مجموعة محددة من الأشخاص (القطريين)، وأنا أتابع هذه المسألة بشكل دقيق. لن نسمح أبدًا بخيانة شعب إسطنبول على أسس قانونية».

وعلق النائب بحزب الشعب الجمهوري، أوغوز كان صاليجي، على هذا القرار، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: «إذا كنت مواطنًا تركيًا فإنك ستكافح وتختنق بسبب الوضع الاقتصادي. أما إذا كنت شخصًا مواليا للنظام فستحصل على مناقصات وتصبح غنيًا. إما إن كنت أم لأمير قطر فيمكنك الحصول على أراضي تركيا بتوقيع واحد».

وعلق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أورهان صاريبال، قائلًا: «هذا جشع الربح السريع والسهل الذي لا نهاية له. وولع غير محدود للنهب. واأسفاه عليكم»





موضوعات متعلقة

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

دراسة بريطانية: المناعة ضد كورونا تُفقد خلال أشهر

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد الإلكتروني

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
"اردغان" وأكذوبة أيا صوفيا
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
المزيد

الثقافة

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم

«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

وزيرة الثقافة تتواصل مع أسرة الشاعر محمد الشهاوي لمتابعة حالته الصحية

بعد افتتاح «الأسمرات».. 3 روايات رصدت العشوائيات في مصر