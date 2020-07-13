تحمل رقمى.. جامعة القناة تستعد لإلغاء المعاملات الورقية

عقدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع كلٍ من لجنة التحول الرقمى بالجامعة والشركة العربية للتصنيع بحضور الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات العملية بالجامعة.وأوضحت الجامعة- في بيان اليوم - أنه تمت مناقشة مشروع التحول الرقمي بالجامعة الذي تسعى من خلاله الجامعة لتكون أول جامعة ذكية فى مصر تعمل دون أوراق، ومناقشة شكل موحد للمواقع الإلكترونية الخاصة بكليات الجامعة.ويذكر أن مشروع التحول الرقمى يشرف عليه الدكتور أمير السيد مهنا مدير وحدة التحول الرقمى، والدكتور تامر حسنين نائب مدير الوحدة والدكتور حسام رفعت.