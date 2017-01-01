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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى كندا تتجاوز الـ109 آلاف

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:19 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 109 آلاف و348 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت تورونتو، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات، إلى أن الوفيات في كندا جراء الفيروس وصلت إلى 8829 حالة، بينما تعافى 72 ألفًا و954 شخصًا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 24 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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