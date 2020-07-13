أحدث ظهور لـ أحمد الشامي من داخل سيارته

شارك الفنان أحمد الشامي، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".وظهر أحمد الشامى من داخل سيارته، وعلق عليها قائلا: "أتمنى لكم يوما سعيدا"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.كان آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبدالمجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة.