تغيير اسماء عزبتى الدق وشقرف بالدقهلية

قررت اللجنة العليا للتقسيم الإدارى بمحافظة الدقهلية فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام واللواء ابراهيم سلامه مساعد مدير أمن الدقهلية، أن يتم تغيير اسم عزبة " الدق " بمركز شربين لتكون بمسمى عزبة دار السلام، وكذا تغيير اسم عزبة شقرف التابعة لمركز بلقاس لتكون بمسمى عزبة " السلام" وكلف محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة فى هذا الشأن.وكان جدول أعمال اجتماع اللجنة قد تناول عددا من الموضوعات الاخرى المتعلقة بنقل تبعية بعض المناطق وكذا فصل زمام بعض المناطق الاخرى وايضا رفع مستوى بعضا من نقط الخدمات الشرطية إلى مستوى مركز شرطة، وتقرر الإرجاء للفصل فى تلك الموضوعات لحين استكمال الشروط وتوافرها، وان يتم العرض لها فى جلسات اجتماع اللجنة القادم.