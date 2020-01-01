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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 5423 مضبوطات متنوعة خلال حملة مرافق بالدقهلية (صور)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:04 م
مضبوطات متنوعة
مضبوطات متنوعة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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‎شنّت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، بقيادة العميد وائل الشربيني مدير إدارة المرافق، حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات في الشوارع الرئيسية والتنبيه بغلق المنشأة فى المواعيد المحددة، وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

‎‏‎جاءت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد، والنقيب محمد حسين، وتمكنت من إزالة كل الإشغالات والمخالفات بنطاق مدينة المنصورة.

‎وأسفرت الحملة التى استهدفت شارع الجلاء وأحمد ماهر وآداب والنخلة والترعة وسامية الجمال عن تحرير ٨٩ محضرًا ومصادرة ٥٤٢٣ مضبوطات متنوعة، وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة، وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق.

وشدد العميد وائل الشربينى مدير إدارة مرافق الدقهلية على أصحاب المحال التجارية الالتزام بعدم إشغال الطريق ما ينتج عنه إعاقة حركة المرور والمارة.

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