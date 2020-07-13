12 محضر إشغال و30 حالة ضبط وتنفيذ 270 إزالة فورية بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وفض الأسواق بنطاق المركز وكذا متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالمقاهي والكافتيريات، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق، 30 حالة ضبط، وتنفيذ 270 حالة إزالة فورية.كما قامت الحملة برفع وإزالة الإشغالات بميدان الباجور وشارع السوق وفض سوق الباجور ومنع وجود أية تجمعات، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا من خلال المرور على المقاهي والكافتيريات والتأكيد على أصحابها بتنفيذ نسبة 25 %من القوة الاستيعابية للمكان ومنع تداول الشيشة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين ولتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.كان ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات المكبرة بالوحدات المحلية لإزالة الإشغالات وإخلاء الأسواق وفض التجمعات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.