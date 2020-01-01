تعافي 8 مرضى من كورونا بعزل إسنا (صور)

شهدت مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، اليوم الاثنين، تعافي 8 مرضى من الفيروس، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية، وبذلك يبلغ إجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى 965 حالة تعافٍ حتى الآن.وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي بمستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى شهدت، اليوم، تعافي دفعة جديدة من المرضى بلغ عددهم 8 أشخاص من بينهم 3 مرضى كانوا بالرعاية المتوسطة.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المستشفى نجحت في تحقيق أعلى معدل للتعافٍ على مستوى الجمهورية، وذلك مقارنة بالأعداد الصادرة من مستشفيات العزل الأخرى، كما أن المستشفى أجرت أعلى عدد من عمليات الولادة القيصرية، حيث أجرى الفريق الطبي 16 عملية ولادة تمت جميعها بنجاح.وأشار إلى وجود ملاحظة تفيد حدوث انكسار بذروة انتشار الفيروس، وتراجع أعداد المصابين بالشكل الذي ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك وجود أماكن غير شاغلة بالمستشفى، إلا أن ذلك لا يرادفه على الإطلاق انتهاء الوباء، مشددًا على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبُعد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة.وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الكثير من التمسك بالإجراءات الاحترازية، لما سوف يثمره ذلك من انخفاض تدريجي لأعداد المصابين.