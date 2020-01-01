مهندسين أسيوط تعاود فتح ناديها وسط إجراءات احترازية مكثفة

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم، نقيب مهندسي أسيوط، عودتها لفتح ناديها واستقبال المترددين على النادي مجددًا.وقال المهندس عبدالحكيم عليان، إن مجلس الإدارة يقدر تلك المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم وليس مصر وحدها من جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد – 19)، وأن أعضاء المجلس يقدرون تحمل المهندسين وذويهم وأعضاء النادي لتلك المرحلة من الفترة الماضية والتي تم فيها إغلاق النادي بناءً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.وأكد أنه بناءً على ما صدر من قرارات جديدة بهذا الشأن فقد تقرر فتح نادي المهندسين بأسيوط بنسبة إشغال لا تتعدى 25% مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية الصحية الواجبة والتي تمثل أهمية أولى للمجلس، مع مراعاة صحة وسلامة الأعضاء وبلا أي تهاون في ذلك.وأضاف المهندس حمادة تغيان، أن قرار إعادة فتح النادي جاء من واقع مسئولية مجلس الإدارة نحو جموع المهندسين، مشددًا على ضرورة التعاون الجاد للمرور من تلك المحنة بسلام، موضحًا أن فتح النادي هذا الأسبوع هو فتح تدريجي كمرحلة أولى تجريبية مع اختبارها وتقييمها بناءً على مدى الالتزام من المهندسين ورواد النادي بالتعليمات للانتقال إلى مرحلة أخرى جديدة.ولفت إلى أنه تم توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة ومعدل التنفس وضربات القلب على بوابة النادي لإجراء قياسات لجميع المهندسين.وأوضح المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين ومقرر لجنة النادي، أن مواعيد عمل النادي تمتد يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ويمكن تسديد الاشتراكات وتجديد العضويات من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، مؤكدًا أن قرار فتح النادي جاء طبقًا لتعليمات منها عدم السماح بالمرافقين وسيتم الدخول فقط للمهندسين وأسرهم ممن يحملون بطاقة عضوية النادي مع إعطاء فترة سماح لاستخراج كارنيهات العام الحالي، كما أنه غير مسموح تواجد الأعضاء بالنادي بأعداد تتجاوز 25 % من الطاقة الاستيعابية، ويحظر دخول الأطفال لمن أعمارهم أقل من 12 عامًا دون ولي أمر الطفل، كما يحظر الدخول دون ارتداء الكمامة، مع الالتزام بمواقع الكراسي والمسافات المحددة سلفًا من قبل إدارة النادي، لافتًا إلى أنه حال مخالفة تلك التعليمات ستتم مساءلة المخالفين طبقًا للإجراءات المحددة بقانون النقابة.