رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى الصدر بالمحلة تتسلم جهاز أشعة بـ4 ملايين جنيه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:59 م
جهاز أشعة
جهاز أشعة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلنت العلاقات العامة بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى، اليوم الإثنين، عن وصول جهاز أشعة مقطعية بقيمة 4 ملايين ونصف جنيه من وزارة الصحة المصرية لخدمة المرضى ومصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح دكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة - في بيان - أن جهاز الأشعة المقطعية كان غير متوفر بالمستشفى وبدعم الوزارة وصل الجهاز لتسهيل عملية الفحص على المرضى وخاصة مصابي فيروس كورونا بالمجان دون اللجوء لإجراء الأشعة المقطعية بالخارج.

وأكد أن هناك خطة موضوعة من وزارة الصحة لتطوير جميع المستشفيات خلال هذه الفترة ولا بد من تضافر الجميع من رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية لكي تصل خدمة مميزة للمرضى المنتفعين، وأبدى شكره وامتنانه للدكتورة هالة زايد وزيرة على دعمها بجهاز الأشعة المقطعية فى هذا الوقت الهام لاستكمال المسيرة وتيسيرا على المرضى لمجابهة وباء فيروس كورونا حتى الوصول إلى بر الأمان.

ومن جانبه كلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مدير مستشفى الصدر بالمحلة بسرعة تركيب الجهاز، وعمل الوصلات اللازمة من خلال الشركة المسئولة والتشغيل في أسرع وقت ممكن، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

موضوعات متعلقة

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

وصول ثانى دفعة من صفقة الـ32 قطار مترو المكيفة لميناء الإسكندرية

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

دراسة بريطانية: المناعة ضد كورونا تُفقد خلال أشهر

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد الإلكتروني

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
"اردغان" وأكذوبة أيا صوفيا
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

وزيرة الثقافة تتواصل مع أسرة الشاعر محمد الشهاوي لمتابعة حالته الصحية

بعد افتتاح «الأسمرات».. 3 روايات رصدت العشوائيات في مصر

21 يوليو.. «شيخ العمود» تناقش الإلحاد بين الوهم والاعتقاد