مستشفى الصدر بالمحلة تتسلم جهاز أشعة بـ4 ملايين جنيه

أعلنت العلاقات العامة بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى، اليوم الإثنين، عن وصول جهاز أشعة مقطعية بقيمة 4 ملايين ونصف جنيه من وزارة الصحة المصرية لخدمة المرضى ومصابي فيروس كورونا المستجد.وأوضح دكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة - في بيان - أن جهاز الأشعة المقطعية كان غير متوفر بالمستشفى وبدعم الوزارة وصل الجهاز لتسهيل عملية الفحص على المرضى وخاصة مصابي فيروس كورونا بالمجان دون اللجوء لإجراء الأشعة المقطعية بالخارج.وأكد أن هناك خطة موضوعة من وزارة الصحة لتطوير جميع المستشفيات خلال هذه الفترة ولا بد من تضافر الجميع من رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية لكي تصل خدمة مميزة للمرضى المنتفعين، وأبدى شكره وامتنانه للدكتورة هالة زايد وزيرة على دعمها بجهاز الأشعة المقطعية فى هذا الوقت الهام لاستكمال المسيرة وتيسيرا على المرضى لمجابهة وباء فيروس كورونا حتى الوصول إلى بر الأمان.ومن جانبه كلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مدير مستشفى الصدر بالمحلة بسرعة تركيب الجهاز، وعمل الوصلات اللازمة من خلال الشركة المسئولة والتشغيل في أسرع وقت ممكن، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.