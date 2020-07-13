محافظ الغربية يستجيب لشكوى مواطن تضرر من وقف معاش ابنه المعاق

استجاب طارق رحمي، محافظ الغربية، في لافتة إنسانية، لشكوى أحد المواطنين من مدينة السنطة، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بسرعة حل المشكلة الخاصة بوقف معاش ابنه المعاق.وأكد أن تقديم كافة الخدمات وانجازها في أقصر وقت للمواطنين تأتي علي رأس أولوياته، ولن يسمح بتعطيل أو تأخير أي خدمة للمواطن.جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لحملة مكبرة بمدينة السنطة بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا اللواء أسامة بكير والعقيد أحمد البلتاحي نائب رئيس الهيئة والعقيد طارق عمار، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ونجوي العشيري السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات المعنية.وخلال الجولة، تم تكليف سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع عاجل مع فروع مكتب تنمية القرية على مستوى المحافظة لتعريفهم بطبيعة المهام الموكلة اليهم، وتكليف مدير عام التخطيط بالمحافظة بعقد اجتماع تنسيقي مع مديري المشروعات بمجالس المدن لتعريفهم بخطة المشروعات الجديدة وسبل العمل بها.