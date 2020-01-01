«الدفاع الجزائرية»: تدمير 3 مخابئ للإرهابيين شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، عن كشف وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولايتي المدية وبومرداس (شمال).وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع، وذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي المدية وبومرداس بالناحية العسكرية الأولى".وأضاف البيان، أن قوات الجيش بولاية الجلفة (شمال) عثرت على بندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة.وأوضح أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لسبعة أشخاص كانوا على متن قارب بولاية عنابة (شمال شرق).