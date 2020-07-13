«المركزى» للبرلمان: العملات البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن إصدار البنك العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ10 جنيهات فقط، من المتوقع أن تبدأ مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح نجم، أن صدور العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات لا يعني أن نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا ستلغي، مؤكدًا أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة وللمواطن استخدامها بشكل طبيعي دون أدنى مشكلة.وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ10 جنيهات من مادة البوليمار وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.وأشار جمال نجم، إلى إن بعض الصحف نشرت أمورًا ليس لها أساس من الصحة ومنها صدور العملة البلاستيكية في أول يوليو وكذبنا ذلك في وقتها، وتساءل: نحن الآن في منتصف يوليو ولم تصدر هذه العملات، لماذا لم يخرج أصحاب المعلومات المغلوطة ليقولوا أنهم كانوا على خطأ؟جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.