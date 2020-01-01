عبدالغفار يتفقد مبنى امتحانات «عين شمس» بعد تطويره

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مبنى الامتحانات، والذي طورته الجامعة تطويرًا شاملًا ليسع طاقة استيعابية أكبر من طلاب الجامعة بمختلف الكليات.ونجح قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، في الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد مبنى الامتحانات بالجامعة في وقت قياسي ليكون مجهزًا تجهيزًا كاملًا للتيسير على الطلاب على مدار اليوم في فترات امتحانية متتالية من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء.وأشاد وزير التعليم العالي بمستوى التجهيزات والتطوير الذي تحققه الجامعة يومًا بعد يوم.كما استعرض الدكتور محمود المتيني أوجه التطوير وتزويد كل القاعات بالتهوية الجيدة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية.