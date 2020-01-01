العراق يسجل 2229 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:02 م
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، عن تماثل 2274 حالة شفاء من فيروس كورونا في البلاد وتسجيل 2229 إصابة جديدة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 100 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه تم فحص 15380 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي خضعت للفحص منذ بداية تسجيل المرض في العراق 698012 شخصا.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إنه تم فحص 15380 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي خضعت للفحص منذ بداية تسجيل المرض في العراق 698012 شخصا.