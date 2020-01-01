إشادات ليبية بدور «خريجي الأزهر» في نشر الوسطية ومواجهة التطرف

استقبل مشايخ وأعيان القبائل الليبية والمرابطين، أكرم الجراري رئيس فرع منظمة " خريجي الأزهر" في ليبيا، حيث تناول اللقاء الذي يعد الأول من نوعه، في مدينة بني غازي، سبل دعم فرع المنظمة والمكاتب التابعة له وعددها 11، في محاربة التطرف والإرهاب، والتعريف بمنهج الوسطية والاعتدال، وذلك في إطار دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، في نشر الوسطية والتصدي للأفكار المتطرفة.وخلال اللقاء أشاد مشايخ القبائل الليبية بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف، متقدمين بالشكر لجمهورية مصر العربية، وللأزهر الشريف، مطالبين بمزيد من الدعم، والتوجيه من خلال العلماء الأجلاء لمواجهة الفكر المتطرف.