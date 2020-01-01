مقتل وإصابة عدد من الجنود إثر اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارتا دفاع أرمينيا وأذربيجان، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عدد من جنودهما إثر وقوع مناوشات حدودية بينهما.وقالت وزارة الدفاع في باكو، اليوم، إن المناوشات تسببت في مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين.من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الأرمينية أن اثنين من جنودها أصيبا في الحادث، وذلك بعد تبادل إطلاق النار من الجانبين في القطاع الشمالي من الحدود.واتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أذربيجان بإثارة الاشتباكات، قائلًا إنها سوف "تتحمل مسئولية العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها".وأدان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ما وصفه بأنه "استفزاز آخر من أرمينيا".