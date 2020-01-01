رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

على شاطئ الموت.. حكايات ضحايا الغرق بالنخيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:54 م
ضحايا الغرق بالنخيل
ضحايا الغرق بالنخيل
دعاء راجح
طباعة

مع حركة الأمواج تخفق قلوبهم في انتظار خروج الجثامين من قلب البحر، ذلك المشهد الذي يجعل عيونهم وقلوبهم تعتصر ألمًا على فراق ذويهم، الذين جاءوا من أجل أجواء الصيف ولكن الأقدار قضت أن تكون نهايتهم على شاطئ النخيل في محافظة الإٍسكندرية، هذا هو حال أسر ضحايا حادث شاطئ النخيل، الذي وقع أمس.

"48 ساعة"، تلك المدة التي قضاها أسر ضحايا حادث غرق شاطئ النخيل الذي وقع مساء أمس الجمعة، بين الحسرة والألم، وهم يستقبلون أسرة تلو الأخرى جثامين ذويهم.

رحلة أيمن من أبو المطامير إلى شاطئ النخيل

بين أسر غرقى شاطئ النخيل، يوجد أيمن غريب، ذلك الشاب الذي لم يتعد عمره 16 عاما، وكان يمتلئ بالنشاط والحيوية في نظرة مشرقة إلى الحياة، التي لم تمهله أكثر من رحلته القصيرة من مركز "أبو المطامير" التابع لمحافظة البحيرة إلى "شاطئ النخيل" في محافظة الإسكندرية، حسبما أوضح ابن عمه هاني غريب.
ضحايا الغرق بالنخيل
ضحايا الغرق بالنخيل
في أحلى صورة تهيأ وبصحبة أصدقائه توجه الشاب أيمن إلى محافظة الإسكندرية، التي تبعد عن محل إقامته ساعة فقط، وذلك منذ يومين، كما وصفه ابن عمه قائلا: "خرج من يومين الساعة 5 المغرب وتوجه إلى الإسكندرية بصحبة أصدقائه ولكن امبارح الساعة 5 المغرب سمعنا أن فيه عدد كبير من الناس غرقت على شاطئ النخيل وهو كان بينهم".

على شاطئ النخيل تجلس والدة الشاب أيمن منذ أمس، بعد تركت نجلها الآخر الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ولا تردد غير كلمة واحدة "أنا مسامحاك يا أيمن أخرج علشان نروح"، حيث أصابها الذهول من هول الصدمة على فقد نجلها الأكبر، كما وصفها ابن عم الشاب أيمن الغريب ضحية شاطئ النخيل.
ضحايا الغرق بالنخيل
ضحايا الغرق بالنخيل
"صحيت من النوم على صدمة وفاة أصدقائي

من نومه استيقظ صباح اليوم السبت على خبر أفجعه، وجعله في حالة من الذهول، عندما علم وفاة أصدقائه الثلاثة، في حادث غرق شاطئ النخيل، إنه محمد عبد الفتاح.

أيام كثيرة واصل خلالها الشباب الثلاثة "عمرو دسوقى المنسي، وعثمان عبد الله عثمان، وشادى عبد الله عثمان" محاولاتهم في إقناع صديقهم محمد على التوجه معهم الإسكندرية من أجل قضاء بعص الوقت على شاطئ النخيل في مدينة العجمي.

على مبدأ الإخلاص سويا جمعتهم الأقدار لكي يكونوا معا في رحلتهم إلى شواطئ الإسكندرية خصوصا شاطئ النخيل القاتل، فقد جمعتهم الحياة والموت سويا، من قرية النجيلة في مركز كوم حمادة حتى الغرق في شاطئ النخيل بالاسكندرية بعد أن جرفهم التيار وتعثر إنقاذهم، هكذا وصفت صديق الضحايا حكايتهم معا.

وعن حالة أسر الضحايا، أكد أن أسرهم في حالة من الصدمة الشديدة التي تسببت في الذهول وخصوصا لأمهاتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

أبرز جهود «تحيا مصر» في مواجهة العشوائيات والمناطق غير الآمنة

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

صندوق النقد يتوقع أكبر تراجع فى اقتصادات الشرق الأوسط منذ نصف قرن

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة بريطانية: المناعة ضد كورونا تُفقد خلال أشهر

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد الإلكتروني

خبيرة: كورونا يبقى معديًا بالهواء لأكثر من ساعة

«جالها في المنام».. امرأة تفوز بـ«اليانصيب»

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
"اردغان" وأكذوبة أيا صوفيا
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
المزيد

الثقافة

«حكايا» يناقش «شهادات على القرن الفلسطيني الأول».. اليوم

«جحيم حي».. مجموعة شعرية للشاعر الكردي إدريس سالم

أكاديمية الشعر تصدر العدد 162 من مجلة شاعر المليون

مهرجان الشارقة السينمائي يعرض 11 فيلما جديدا عن قصص اللاجئين