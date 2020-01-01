تحويل موقف سيارات المروة إلى سوق تمور بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، أنه سيتم زيادة أعداد ثلاجات حفظ التمور لدعم صغار المستثمرين، من خلال إخلاء موقع موقف سيارات الأجرة بحي المروة لتحويله لسوق للتمور يضم ثلاجات حفظ صغيرة للتمور سعة من 20 إلى 40 طن، وأماكن مخصصة لبيع وشراء التمور لخدمة المزارعين وتنشيط تجارة التمور بالمحافظة.جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية اليوم الإثنين يرافقه اللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة، والمهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمجمع تمور المحافظة وخطوط الإنتاج والتعبئة بمدينة الخارجة.ويشمل القرار بدء تشغيل موقف سيارات القري بالبساتين بالخارجة، وإخلاء موقع الموقف بحي المروة تمهيدا لتحويله لسوق للتمور، وأماكن مخصصة لبيع وشراء التمور.