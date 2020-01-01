20 وفاة و2852 إصابة بكورونا وشفاء 2704 في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2،852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.. ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 235،111 حالة.وأضافت وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة 63،026 منها 2،235 حالة حرجة، وتسجيل 20 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2،243 حالة.وأكدت وزارة الصحة السعودية، عن تعافي 2،704 حالات ليصل إجمالي حالات التعافي 169،842 حالة.