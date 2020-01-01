وزير الإعلام اليمني يدين هجمات الحوثيين على السعودية

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، بشدة الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي، وتستهدف بشكل متعمد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "إيرانية الصنع".وأوضح وزير الإعلام- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الإثنين- أن هذه الهجمات الإرهابية تؤكد مضي الميليشيا الحوثية في التصعيد تنفيذا للإملاءات الإيرانية وأنها آلة قتل وتدمير ولا تفقه لغة السلام‏.وأشار إلى أن مضي نظام إيران وأداته في اليمن "ميليشيا الحوثي" في تصعيد وتيرة الحرب وإجهاض جهود التهدئة التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة وإفشال الحلول السلمية للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث، يأتي امتدادا لأجندتها التخريبية في كامل المنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين‏.وحذّر من استمرار تقاعس المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه الأنشطة التخريبية لنظام إيران وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لقطع ذراعها في اليمن "ميليشيا الحوثي" ودعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة.