رئيس الأركان الجزائري يشهد مراسم تنصيب قائد للناحية العسكرية الرابعة

شهد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، اليوم الاثنين، مراسم تنصيب اللواء عمر تلمساني قائدًا جديدًا للناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة (شرق).وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين، أنه "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني اليوم الاثنين على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء عمر تلمساني، قائدًا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، خلفًا للمرحوم اللواء حسان علايمية الذي وافته المنية قبل أيام قليلة".وكان الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قد عين في وقت سابق اللواء عمر تلمساني الذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البرية، قائدًا للناحية العسكرية الرابعة، خلفا للواء علايمية الذي توفى يوم 5 يوليو الجاري.وتضم الناحية العسكرية الرابعة التي يوجد مقر قيادتها ولاية ورقلة (شرق) قطاعات ولايات ورقلة وبسكرة والأغواط والوادي وغرداية وإليزي.