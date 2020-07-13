«الأسد» يعفى مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية

أعفى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، مستلزمات الصناعات الدوائية البشرية من الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة السورية.ونقلت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بـ"إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة فى صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية الشهر المقبل".وقال مصدر في نقابة الصيادلة، إن "الكثير من معامل الأدوية توقف أو يعمل بربع طاقة إنتاجها، بعد رفع الحكومة السورية سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية".وأوضح المصدر: "كانت الحكومة السورية تدعم صناعة الدواء وتقدم لها الدولار مقابل 700 ليرة سورية لاستيراد المواد الأولية، ولكن بعد رفع سعر صرف الدولار إلى 1260 ليرة لم يعد المبلغ يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج، وبقي سعر الدواء على سعر الصرف 700 ليرة سورية، وهو ما لم يعد يغطي تكاليف الإنتاج".