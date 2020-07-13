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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بسبب الخسائر.. أصحاب قاعات الأفراح يستغيثون بالرئيس

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:41 م
قاعه افراح
قاعه افراح
إيمان ماهر
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قام المتضررون من قرار غلق قاعات الأفراح بعمل جروب للاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الخسائر المالية التي تكبدوها منذ بداية هذه الأزمة.

وقال عبدالله الزيات: "طيب ياريت يوضح ويقول امتى هنرجع نشتغل علشان خلاص والله احنا قاعدين على أمل إنها هتشتغل، لو مش هتشتغل يقولوا نشوف شغل تانى".

بينما رد حسن درويش: "أنا قدمت شكوى على الرقم الخاص بالشكاوى بمجلس الوزراء، أرجو من الجميع تقديم شكاوي بالتضرر على رقم
١٦٥٢٨".

وتوالت التعليقات الغاضبة من الأزمة فقال أحمد عثمان: "بسم الله الرحمن الرحيم أخوتى وزملائي احنا صوتنا مش واصل المسئولين عاوزين نوصل صوتنا بكل أدب واحترام لدولة نجمع بعض كلنا كل الفئات بتوع قاعات بتوع البوفيهات بتوع الافراح والمناسبات مطربين وموسيقين ومشايخ وبتوع الصوت وبتوع الفنون والمتعهدين وبتوع الفيديو وبتوع الليزر والفوتوغرافية وبتوع الفراشة والكهرباء وأى حد في المهنة نجمع بعض ونروح مدينة الإنتاج الإعلامي نوصل صوتنا بكل أدب واحترام لدولة يارب الحل ده ينفع والله المستعان تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وتابع إيهاب محمود في منشوره: "بعد مرور ١٥ يوما من إعادة فتح وتشغيل المطاعم والمقاهي بنسبة ٢٥٪ والغلق الساعة العاشرة، ثبت بالفعل وليس القول خسائر فادحة لهذا القطاع وهذا ما نبهنا له منذ صدور القرار سواء في الصحافة وبرامج التليفزيون وصفحاتنا على السوشيال ميديا وأصبح على صاحب كل عمل إما خرق المواعيد أو خرق نسبة التشغيل وهذا ما نرفضه احتراما لقرارات الدولة، لذلك نطالب بإعادة النظر في هذا الأمر حتى لا نضطر آسفين لإغلاق نشاطنا التجاري وتسريح العمالة التي حافظنا عليها لمدة لا تقل عن ٤ أشهر وسداد رواتبها ودفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات التي صدر قرار بتأجيلهم ولم ينفذ علي أرض الواقع وبناء عليه، على الحكومه تحمل نتيجة ذلك مما سينتج عنه زيادة عدد البطالة.. اللهم بلغت اللهم فاشهد".

بسبب الخسائر.. أصحاب قاعات الأفراح يستغيثون بالرئيس
بسبب الخسائر.. أصحاب قاعات الأفراح يستغيثون بالرئيس
بسبب الخسائر.. أصحاب قاعات الأفراح يستغيثون بالرئيس
بسبب الخسائر.. أصحاب قاعات الأفراح يستغيثون بالرئيس
بسبب الخسائر.. أصحاب قاعات الأفراح يستغيثون بالرئيس
بسبب الخسائر.. أصحاب قاعات الأفراح يستغيثون بالرئيس

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