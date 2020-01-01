عودة المفاوضات بين «حماة الوطن» و«القائمة الوطنية» بشأن «الشيوخ»

كشفت مصادر حزبية، عن عودة المفاوضات مرة أخرى بين القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ بقيادة حزب مستقبل وطن مع حزب حماة الوطن، وذلك بعد الخلافات في نسبة تمثيل كل حزب داخل القائمة.وأضاف المصدر أنه "لا صوت يعلو على ائتلاف وطني يؤازر الدولة، وإنما الجميع اتفق على الاتحاد حول فكرة دعم الدولة المصرية وتقديم تنازلات من شأنها استكمال الاستحقاقات الانتخابية برضا جميع الأطراف السياسية".وكان حزب حماة الوطن أعلن أمس الانسحاب من قائمة الائتلاف لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، نظرًا لعدم تناسب المقاعد التي تم تخصيصها للحزب مع ثقله في الشارع السياسي.