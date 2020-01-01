وكيل «تعليم الغربية» يتفقد مدارس بسيون استعدادا لانتخابات الشيوخ

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، مدرسة منشأة اليعقوبية التابعة لإدارة بسيون التعليمية، لبيان استعدادات المدرسة كمقر لعقد الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعدادات العامة والتجهيزات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.وأكد وكيل الوزارة، أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة للصيانة، على أن تكون المدرسة جاهزة للعمل قبل بدء الانتخابات، وأكد أيضًا على جميع مديري عموم الإدارات بضرورة المتابعة المستمرة لبيان الاستعداد التام وجاهزية جميع اللجان بالمدارس استعدادًا لعقد الانتخابات في أغسطس المقبل.