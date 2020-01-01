«رياضية الوادي الجديد» تكرم فرق تنظيم دخول الطلاب لجان الامتحانات

كرم الدكتور رجب كامل، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد، والدكتور أيمن مسلم سليمان، وكيل الكلية لشؤون البيئة، الطلاب المتميزين الذين شاركوا في لجان تنظيم دخول طلاب السنوات النهائية للكليات الست لأداء الامتحانات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.وقال الدكتور رجب كامل، عميد كلية التربية، إن اللجان إلادارية التي شكلتها الجامعة قامت بتنظيم وتيسير ومتابعة دخول الطلاب من البوابات الرئيسية بكليات الجامعة أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.كما قامت اللجان بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا، مثل تعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والحرص على وجود مسافات مناسبة توفر السلامة والحماية للجميع أثناء دخول الكليات ومقار عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية للعام الجامعي 2020-2019.وقدم رئيس الجامعة الشكر للمشاركين في لجان تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات على المجهود الذي قامة به، ولطلاب كلية التربية الرياضية، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة، وأكد أنها رسالة لزملائهم لخدمة المجتمع.ومن جهته، أكد الدكتور أيمن مسلم، وكيل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية، أن الجامعة تبذل أكبر جهد في توفير كافة أنواع الدعم المعنوي والمادي من خلال توفير الأدوات والمستلزمات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم، مقدمًا الشكر لمسؤولي المبادرة الطلابية على تقديم الدعم للطلاب، مؤكدا على استمرار المبادرة بجميع كليات الجامعة حتى انتهاء الامتحانات النظرية.