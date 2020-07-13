محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة برج 16 طابقا بدون ترخيص

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبني مقام بالمخالفة وخارج الحيز العمراني على مساحة 560 مترا ومكون من 16 طابقا بدون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى مخالفته للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرا داهما لكونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ إليها.أكد محافظ الشرقية، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدا أن الدولة قدمت مؤخرا عددا من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.شدد محافظ الشرقية علي تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفر الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم علي الجميع، مؤكدًا إستمرارية تلك الحملات في كافة أنحاء المحافظة وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة انواع التعديات.وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، أكد نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق أن رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع قوات الأمن لإستمرار شن الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام " 13388 - 13592 - 14283 - 14933 - 15435 - 15991 - 16650 - 16970 " لسنة 2017 وأرقام "5381 - 12834 - 12307 - 15599 "، لسنة 2018 وأرقام " 384 - 3419 - 5585- 13090 "، لسنة 2019 وأرقام " 2492 - 1624 - 3533 "، لسنة 2020 لبرج مكون من 16 طابق ومقام بالمخالفة علي مساحة 560 متر بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، وذلك في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء خالد البروي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية.أكد رئيس مركز الزقازيق، استمرار تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.يذكر أن منطقة الغشام تتضمن ٤٢٦ برج منهم ٤٥ بر مرخصا وبدون مخالفات وأنه صدر لـ ٣٨١ برج قرار إزالة، وتقدم للتصالح حتى الآن ١٢٥ حالة ولن يتم تنفيذ قرار الإزالة لأي برج مخالف يقوم أصحابه بالتقدم بطلبات للتصالح بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقنين.