«حكايا» يناقش «شهادات على القرن الفلسطيني الأول».. اليوم

ينظم مركز "حكايا" الثقافي بفلسطين لقاء لمناقشة كتاب"شهادات على القرن الفلسطيني الأول"بحضور الكاتب إلياس نصر الله، اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساء، في قاعة ملتقى الحكاية، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.والكتاب عبارة عن رحلة من القصص والروايات امتدت على مدار مئة عام، يحكي الكاتب لنا فيها قصصا سمعها على لسان أفراد عائلته وأخرى من سيرته الذاتية ومن خلال سرديات استذكرها وجمعها من الأقرباء والأصدقاء.وتناول فيها تاريخ فلسطين خلال العهد العثماني والانتداب البريطاني ووقائع النكبة، التي عاصرها وعائلته قبل أن تعود العائلة متسللة من لبنان إلى فلسطين ما بعد النكبة بعدة أشهر.