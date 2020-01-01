اصطدام سيارة ربع نقل بمبنى الإدارة الزراعية في كفر شكر

تسببت سيارة ربع نقل فى إصابة 3 موظفين بالإدارة الزراعية، حيث اصطدمت السيارة بالمبنى المتواجد به الموظفين أثناء تأدية عملهم وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، مما تسبب فى إصابة 3 موظفين أثناء تأدية عملهم وهم سيدة. ف. 50 سنة ومحمود. ح 45 سنة وعاطف. ع 59 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى ببنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى مكان الحادث، وتبين تهشم مقدمة السيارة نتيجة اصتدامها بمبنى الإدارة الزراعية فى تواجد الموظفين بداخل المبنى.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.